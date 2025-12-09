сегодня в 09:37

Число пострадавших от ударов БПЛА ВСУ по Чебоксарам увеличилось до 9

Количество пострадавших от атаки дронов ВСУ по Чебоксарам выросло до 9 человек. Среди них один ребенок, сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер правительства Чувашской Республики Владимир Степанов.

За состоянием пострадавших наблюдают врачи. Им оказывают нужную медпомощь.

В одном из общеобразовательных учреждений микрорайона, где произошло ЧП, начал функционировать пункт временного размещения. Людям помогают психологи и врачи.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на многоэтажный дом в Чебоксарах утром 9 декабря. Также были повреждены соседний МКД и припаркованные автомобили — у них повыбивало стекла. Украинские боевики могли атаковать город с помощью БПЛА типа «Лютый».

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.