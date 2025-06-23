Чиновники отказали в выплате дважды раненому участнику СВО

В Орловской области военному отказали в выплате за второе ранение, полученное на СВО. В итоге армеец обратился в суд, который встал на его сторону и постановил выплатить бойцу положенную сумму, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Новодеревеньковского районного суда.

За первое ранение военнослужащий уже получал единовременную выплату, но позже он был ранен во второй раз. После этого участник спецоперации пришел в областной центр соцзащиты и попросил предоставить ему еще одну компенсацию. Чиновники отказали, сославшись на «повторность обращения».

После этого участник СВО обратился в суд и доказал, что он получил два разных ранения. В ходе заседания представители соццентра настаивали, что запрашиваемая мужчиной выплата предоставляется лишь однократно, независимо от степени тяжести полученного увечья. При этом, как пишет издание, в указе властей Орловской области не говорится о том, что бойцу не положены выплаты за второе, третье и последующие ранения.

В итоге суд обязал чиновников предоставить участнику СВО выплату за второе увечье, которое он получил на фронте.