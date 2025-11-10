Четыре безэкипажных катера уничтожили в море недалеко от Туапсе
Четыре украинских безэкипажных катера (БЭК) были обнаружены в районе Туапсе. Их ликвидировали, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Один из БЭК сдетонировал возле береговой линии. В результате ударной волны повреждено остекление на втором этаже двухэтажного дома.
Также повреждения получили гараж и лодочный ангар. К счастью, никто не пострадал.
На месте происшествия последствия устраняют специальные и экстренные службы.
В ночь на 10 ноября Россию попытался атаковать 71 украинский дрон. Все БПЛА были ликвидированы.
