сегодня в 09:31

Четыре безэкипажных катера уничтожили в море недалеко от Туапсе

Четыре украинских безэкипажных катера (БЭК) были обнаружены в районе Туапсе. Их ликвидировали, сообщает оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале .

Один из БЭК сдетонировал возле береговой линии. В результате ударной волны повреждено остекление на втором этаже двухэтажного дома.

Также повреждения получили гараж и лодочный ангар. К счастью, никто не пострадал.

На месте происшествия последствия устраняют специальные и экстренные службы.

В ночь на 10 ноября Россию попытался атаковать 71 украинский дрон. Все БПЛА были ликвидированы.

