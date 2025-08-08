сегодня в 12:47

Черноморский флот уничтожил три катера ВСУ за неделю

Черноморский флот перехватил и ликвидировал в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что в период с 2 по 8 августа российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ. Атака проводилась с помощью дронов и высокоточного оружия.

В результате ВС РФ поразили газотранспортную систему, обеспечивающую функционирование предприятий ВПК Украины, транспортную инфраструктуру, которой пользовались украинские войска, пункты управления и склады БПЛА ВСУ.

Также удары пришлись по инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства безэкипажных катеров. Помимо этого, были поражены пункты дислокации солдат ВСУ и наемников.

ВС РФ за неделю сбили восемь ракет Storm Shadow. Также российские войска продвинулись на харьковском направлении. Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью этих ракет пытались атаковать Крым.