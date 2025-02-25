Бывший боец ВСУ сбежал из тренировочного лагеря НАТО и добрался до России

Бывший украинский военнослужащий, которого схватили на улице представители ТЦК, смог сбежать из тренировочного лагеря НАТО и добраться до России. С собой у мужчины были только телефон и загранпаспорт, сообщает газета «Известия» .

Боец рассказал, что сотрудники ТЦК насильно схватили его по дороге на работу. У него были проблемы со здоровьем, но это не помешало медкомиссии поставить отметку «годен к военной службе». Вместе с мужчиной служили даже те, кому был поставлен диагноз «эпилепсия».

Вещи, которые украинец носил до службы, забрать не разрешили, а новую форму отобрал и продал командир сразу после отправления солдат за границу. Когда военнослужащий узнал, что предстоит обучение в Великобритании, он сразу решил организовать побег.

«Это шанс был выехать из страны и там где-то что-то уже думать. Уходил парнишка, не зная языка, поймал попутку, а это оказался один из инструкторов. Привез его назад. Сами инструктора-голландцы говорили, что люди годами учатся и ничего не умеют. А чему можно научить за месяц — непонятно», — рассказал военнослужащий ВСУ.

По его словам, инструктора рассказывали, как обнаружить растяжку, а про то, как ее убрать, никто не говорил. На Украине женщины работают, а мужчины сидят дома. Бронь отменили, но были случаи, когда насильно увозили на фронт даже тех, у кого она была.

Мужчине удалось сбежать за 5 дней до окончания британского обучения. Когда все уснули, он взял с собой телефон и загранпаспорт. Если бы мужчину поймали, то вернули бы обратно в армию.

«Патриотов, я вам скажу так, уже мало. Таких, что именно патриотически настроенных людей. Все хотят уже, чтобы это все закончилось, успокоилось и дали людям спокойно жить», — отметил боец.