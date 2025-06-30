Родившийся в Санкт-Петербурге мужчина принял решение уехать из Италии, где он прожил 30 лет, в зону СВО, сообщает RT .

«Дед меня с пеленок учил, что быть русским — это гордость. Я получил в Италии высшее образование и работал в крупной компании по производству бытовой техники», — рассказал Итан.

По его словам, все это время его тянуло в Россию, а с 2014 года желание, когда в Италию хлынули беженцы с Западной Украины, желание обострилось.

Все это время мужчина следил за развитие событий, в 2022 году обратил внимание на антироссийские митинги в Италии, но от отъезда его удерживали в семье.

В начале 2024 году Итан все же прибыл в Россию, уволившись с высокооплачиваемой работы, подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Он понял, что его знания нужны российским вооруженным силам и захотел помочь нашим ребятам сохранить русский мир. По окончании военных действий мужчина планирует забрать мать, жену и двое детей в Россию.