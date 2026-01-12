Быстро и просто: русские солдаты сбили украинский F-16 за 40 секунд

Ранее командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север сообщил, что с помощью ЗРК С-300 российские военные сбили истребитель F-16 ВСУ, выпустив по нему две ракеты.

«Наши военные всегда готовы к тому, чтобы уничтожить любую воздушную цель, особенно самолет или вертолет противника. У нас есть центры по наблюдению за воздушным пространством, в том числе для того, чтобы случайно „дружественным“ огнем не поразить свой самолет или вертолет», — сказал Попов.

Он пояснил, что сложность проводимых операций по ликвидации воздушных целей ВСУ только в том, чтобы их идентифицировать. На эту работу бойцам потребовалось секунд 30-40, потом в течение минуты дали команду на поражение.

Как уточнил генерал, комплекс С-300 — очень мощный и дальнобойный.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.