Булавицкий объяснил, зачем ВСУ атакуют Россию беспилотниками
Ночная атака беспилотников, осуществленная со стороны Украины, очевидно, преподносится Киевом как «ответ» на недавнюю серию массированных ударов России по военной инфраструктуре. Однако, если сопоставить масштабы и цели этих операций, становится очевидно: данный «ответ» носит скорее демонстративный, символический характер, нежели стратегический. Такое мнение в разговоре с РИАМО высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.
В течение 72 часов российские Вооруженные силы наносили высокоточные удары по объектам, имеющим реальное значение для военной логистики и промышленности Украины. Речь идет о военных заводах, аэродромах, складах с боеприпасами, железнодорожных эшелонах с техникой, а также морских портах, через которые осуществлялось снабжение. Это были удары по артериям военной машины Киева — точечные, системные и направленные на подрыв его военного потенциала.
«В отличие от этого, атака украинских беспилотников выглядит скорее как попытка давления на общественность. Преследуемые цели — информационные. Киев стремится показать, что „удар в ответ“ состоялся, пусть даже он не нанес ощутимого ущерба», — пояснил Булавицкий.
По мнению эксперта, таким образом, налицо несопоставимость подходов. Россия действует как держава, способная планировать и реализовывать стратегические операции. Украина же, судя по всему, все больше полагается на громкие, но слабоэффективные акции, призванные прежде всего поддерживать иллюзию паритета и сохранить внимание западных партнеров.
«Если это и был „обещанный ответ Зеленского“, то он оказался предсказуемо слабым и поверхностным», — добавил эксперт.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе массированного удара по украинским военным объектам бойцы ВС РФ уничтожили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.