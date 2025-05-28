Ночная атака беспилотников, осуществленная со стороны Украины, очевидно, преподносится Киевом как «ответ» на недавнюю серию массированных ударов России по военной инфраструктуре. Однако, если сопоставить масштабы и цели этих операций, становится очевидно: данный «ответ» носит скорее демонстративный, символический характер, нежели стратегический. Такое мнение в разговоре с РИАМО высказал политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Константин Булавицкий.

В течение 72 часов российские Вооруженные силы наносили высокоточные удары по объектам, имеющим реальное значение для военной логистики и промышленности Украины. Речь идет о военных заводах, аэродромах, складах с боеприпасами, железнодорожных эшелонах с техникой, а также морских портах, через которые осуществлялось снабжение. Это были удары по артериям военной машины Киева — точечные, системные и направленные на подрыв его военного потенциала.

«В отличие от этого, атака украинских беспилотников выглядит скорее как попытка давления на общественность. Преследуемые цели — информационные. Киев стремится показать, что „удар в ответ“ состоялся, пусть даже он не нанес ощутимого ущерба», — пояснил Булавицкий.

По мнению эксперта, таким образом, налицо несопоставимость подходов. Россия действует как держава, способная планировать и реализовывать стратегические операции. Украина же, судя по всему, все больше полагается на громкие, но слабоэффективные акции, призванные прежде всего поддерживать иллюзию паритета и сохранить внимание западных партнеров.

«Если это и был „обещанный ответ Зеленского“, то он оказался предсказуемо слабым и поверхностным», — добавил эксперт.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ходе массированного удара по украинским военным объектам бойцы ВС РФ уничтожили аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области.