Бросивший сына отец получил миллионы после его гибели на СВО и не хочет возвращать

На Урале отец обманом заполучил 2,5 миллиона рублей после смерти сына на СВО. При этом он исчез из жизни погибшего, когда тот был еще ребенком, и не участвовал в его воспитании, сообщает E1.RU .

Екатеринбурженка Екатерина родила сына в 17 лет. Ее избранник был старше на 5 лет. После появления сына пара попыталась наладить семейную жизнь. Но возлюбленный не помогал Екатерине по хозяйству, выпивал, а иногда поднимал на нее руку. Он также не уделял внимания сыну.

В 2005 году женщина рассталась с мужчиной и подала на алименты. Но тогда бывший возлюбленный стал ей угрожать, после чего Екатерина отозвала документы. С тех пор она растила сына одна.

Отец мальчика вскоре оказался в колонии за убийство. Он пробыл там 11 лет. Всего он был судим несколько раз. С сыном мужчина увиделся впервые за долгое время только в 2016 году. На этом их общение и прекратилось.

В январе 2024 года сын Екатерины ушел на СВО. Там он был ранен дважды, второе ранение оказалось смертельным. Он умер на руках у матери в госпитале. После смерти сына Екатерина попросила его биологического отца отказаться от выплат, но тот не согласился.

Тогда женщина подала в суд, который встал на ее сторону. Но пока шли разбирательства, мужчина обманом сумел заполучить 2,5 млн рублей. Это часть выплаты, положенной семье после смерти военного. Их выплатили отцу погибшего, не дождавшись решения суда.

Теперь женщина хочет подать новый иск, чтобы взыскать средства, которые достались отцу ребенка вместо нее. По словам ее адвоката, мужчине выдали деньги незаконно, а его действия попадают под статью о мошенничестве.

