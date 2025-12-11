Бригада «Эспаньола» ответила на сообщения о гибели своего командира Испанца

В социальных сетях и ряде Telegram-каналов активно распространялись сообщения о якобы гибели командира известной российской военной бригады «Эспаньола» Станислава Орлова, известного под позывным Испанец. Однако представители самого подразделения не подтвердили эти данные, свидетельствует пост в официальном Telegram-канале формирования.

В публикации канала «Бутримов», которую репостнула бригада, отмечается, что информация о смерти командира не соответствует действительности, а распространители этих данных не приводят никаких убедительных доказательств или аргументов.

«Да, не на связи, но это еще не означает, что человек мертв», — добавлялось в посте.

В качестве примера фейковых новостей приводится недавняя ситуация с военблогером и членом «Эспаньолы» Алексеем Живовым. Он, находясь в дороге без связи, узнал из новостей о своем «аресте», что также оказалось ложью.

Тем временем Минобороны России назвало вбросом сообщения о якобы «взломе» Единого реестра воинского учета.

