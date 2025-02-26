БПЛА повредил газовую трубу под Новороссийском, введен режим ЧС
Обломки БПЛА повредили газовую трубу в Верхнебаканском на Кубани
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В поселке Верхнебаканский под Новороссийском обломки сбитого беспилотника повредили газовую трубу, в результате чего произошел пожар. Власти ввели режим ЧС локального характера, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на месте ЧП. В результате падения осколков дрона в близлежащем доме также вышибло стекла, никто не пострадал.
На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Минобороны России сообщало, что за прошедшую ночь ПВО сбила 83 украинских дрона в небе над Кубанью. Утром над регионом уничтожили еще два беспилотника ВСУ.
Режим беспилотной опасности также вводили в Северной Осетии.