Борт с возвращенными из плена 84 российскими бойцами прилетел в Подмосковье

Самолет с возвращенными из украинского плена 84 российскими солдатами сел в одном из аэропортов Московской области вечером 14 августа. В РФ бойцы будут лечиться и проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны России, сообщает РИА Новости .

Сначала обменянных российских солдат доставили в Белоруссию. Там им оказали нужную психологическую и медицинскую помощь. Посредниками в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сказал, что Украина в рамках обмена согласилась принять только двух военнопленных из списка в одну тыс. человек. Он добавил, что солдаты ВС РФ вернулись домой.

Украина тоже получила 84 военных. Обмен прошел 14 августа, за день до встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа на американской Аляске.