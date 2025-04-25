Более 800 «Писем для Героя» написали на уникальных площадках «Диктанта Победы»

Подмосковная «Единая Россия» совместно с «Почтой России» провели акцию «Письмо для Героя», которая прошла 25 апреля — в день проведения «Диктанта Победы». Участники тестирования получили возможность не только проверить свои знания о Великой Отечественной войне, но и написать пожелания в поддержку военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Всего было написано 815 посланий в адрес защитников Отечества, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Письма складывали треугольником, как это делали во времена войны и бросали в специальные брендированные почтовые ящики, расположенные на девяти уникальных площадках «Диктанта Победы». В них участники выражали благодарность и уважение к участникам СВО, делились своими впечатлениями о значении победы и рассказывали о своих семьях, которые пережили военные годы.

По словам первого заместителя секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутата Мособлдумы Дениса Перепелицына, такие акции выражают признательность и поддержку тем, кто рискует своей жизнью ради безопасности своих соотечественников.

«Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило и гордилось подвигами наших героев. Письма, написанные с душой, — это не просто слова, это поддержка и признание их мужества. Мы видим, как важна для бойцов эта связь с Родиной, когда во время наших поездок в зону СВО или при встречах с военнослужащими в тылу они неизменно благодарят за такую поддержку», — подчеркнул Перепелицын.

Специальные почтовые ящики были установлены на каждой из девяти уникальных площадок «Диктанта Победы»: Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Государственный Военно-технический музей в Черноголовке, Музейный комплекс памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, Главное управление Росгвардии по Московской области, Аэропорт Шереметьево имени Александра Сергеевича Пушкина, Перемиловская высота, Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Международная акция «Диктант Победы» прошла 25 апреля на 1372 очных площадках. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов. В этом году по поручению председателя партии Дмитрия Медведева часть заданий будет посвящена специальной военной операции.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.