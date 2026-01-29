Более 40% участников программы «СВОе дело» открыли собственный бизнес

Глава филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Крыму Владимир Трегуб рассказал, что свыше 200 участников крымской программы «СВОе дело» получили необходимые знания для начала предпринимательской деятельности, почти половина (40%) из которых впоследствии открыла собственный бизнес, сообщает «Крым 24» .

«Уже порядка 200 человек прошли обучение. Процентов 40 уже непосредственно оформили свою предпринимательскую деятельность», — подчеркнул он.

В рамках обучения участники прошли психологическую подготовку, проверили свою готовность к ведению бизнеса, посетили лекции с экспертами и успешными бизнесменами, которые рассказали о личном опыте и о доступных государственных программах помощи для начинающих предпринимателей.

Как отметил Трегуб, проект оказался очень востребованным среди участников и многие из них выразили заинтересованность в дальнейшем обучении и углублении своих знаний в этой сфере.

