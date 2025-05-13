Более 3 тыс подарков для бойцов СВО собрали на «Московской весне Победы»

Свыше 3,3 тыс. подарков собрали для участников специальной военной операции в рамках фестиваля «Московская весна Победы». Москвичи приносили мужские наборы по уходу, носки, стельки, предметы личной гигиены и сладости к чаю, сообщается на сайте столичного мэра.

С 1 до 11 мая на 28 фестивальных площадках работали «Домики добра» проекта «Москва помогает». Горожане приносили подарки для бойцов СВО, детей из новых регионов РФ и животных из приютов на приграничных территориях. Все товары приносили новыми, с бирками и в упаковке.

Для детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей были подготовлены разнообразные подарки: красочные игрушки, наборы для конструирования, книги, школьные принадлежности и сладости. Всего в «Домики добра» было передано более 3,7 тыс. предметов.

В приюты для животных в приграничных территориях РФ москвичи передали средства для уборки медицинских и ветеринарных помещений, пеленки и игрушки. Всего в рамках фестиваля горожане передали более 1 тыс. зоотоваров.

«Волонтеры помогали горожанам упаковывать товары, подписывать открытки с добрыми пожеланиями и поздравлениями к 9 Мая. Всего передали свыше 8 тыс. подарков», — заявила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

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