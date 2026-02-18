сегодня в 21:00

Более 3 тонн гуманитарной помощи отправили волонтеры Щелково на фронт

18 февраля глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с волонтерами округа и добровольцами на базе гуманитарного центра «Молодая гвардия Единой России». Здесь ежедневно ведется активная работа: неравнодушные люди делают окопные свечи, плетут маскировочные сети, формируют и отправляют помощь на фронт вместе с депутатами и жителями округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Отдельная благодарность участникам программы „Активное долголетие“ — они вяжут для бойцов носки, шарфы и жилетки. Это настоящая поддержка от сердца», — отметил Андрей Булгаков.

В рамках визита Андрей Булгаков познакомил с работой волонтеров главу городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава. Совместно они вручили благодарственные письма в честь Дня защитника Отечества представителям благотворительных фондов и волонтерских объединений, участникам СВО, предпринимателям и координаторам добровольческих движений из двух дружественных округов.

В этот раз от «Единой России» было направлено более 3 тонн гуманитарной помощи в город Рыльск для военнослужащих.

«Спасибо тем, кто помогает фронту и поддерживает наших бойцов. Это общая работа, которая объединяет нас всех», — подчеркнул Андрей Булгаков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.