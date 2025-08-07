Более 15 тыс тпомощи отправила подмосковная «Единая Россия» с начала СВО

Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что гуманитарная миссия остается одной из приоритетных задач для партии. Только за первые семь месяцев 2025 года собрано более 326 т грузов, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Важно, что помощь мы собираем по запросу самих бойцов. Стараемся доставлять именно то, в чем они сейчас больше всего нуждаются. В составе грузов — автомобили УАЗ, квадроциклы и багги. Также направляем беспилотники, РЭБ, оборудование спутниковой связи, антитепловизионные плащи и маскировочные сети. Регулярно комплектуем грузы с медикаментами, медицинскими расходными материалами и продуктами питания. Большая благодарность партийцам, общественникам, всем жителям нашего региона за неравнодушие и инициативность», — отметил Игорь Брынцалов.

Гуманитарная работа ведется по всему Подмосковью, объединяя усилия партийцев, волонтеров и неравнодушных жителей.

Так, четвертый гуманитарный конвой отправили из Балашихи в Курскую область. Более двух тонн необходимых вещей, включая продукты питания и средства личной гигиены собрали при участии партии, администрации, «Волонтеров Подмосковья», Ассоциации ветеранов СВО и жителей.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и руководитель центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова передали около тонны гумпомощи в филиал № 3 главного военного клинического госпиталя имени академика Николая Бурденко.

В Павловском Посаде под руководством депутата фракции «Единая Россия» Романа Тикунова была сформирована и отправлена одна из самых масштабных партий гумпомощи: было доставлено семь единиц техники, включая УАЗ, четыре мотоцикла и два электровелосипеда. Ранее из муниципалитета были отправлены пять единиц дорожной техники: два автомобиля, два питбайка, квадроцикл и прицеп.

«Единая Россия» организует сбор помощи для военных и их семей в каждом городском округе. Присоединиться может любой желающий, адреса и контакты приемных есть на региональном сайте «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.