Более 100 кг гуманитарного груза жители Химок собрали для участников СВО

Жители Химок собрали более 100 кг гуманитарного груза для бойцов специальной военной операции. В посылку вошли продукты, лекарства и вещи первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Акция прошла в рамках партийного проекта „Женское движение“ партии „Единая Россия“. В ближайшее время собранные вещи отправят военнослужащим на фронт. Гуманитарный груз бойцам доставит волонтер Екатерина П.», — поделилась глава города Елена Землякова.

Сборы гуманитарных грузов проводят в Химках с первых дней СВО. Каждый желающий может передать на фронт продукты длительного хранения, медикаменты, одежду, средства личной гигиены и другие вещи, которые могут быть полезны бойцам.

Вещи можно сдать в местное отделение «Единой России» по адресу: проспект Мельникова, 12 или в Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, 18Б. Режим работы: с понедельника по пятницу — с 9:00 до 18:00.

Всего в зону проведения спецоперации было направлено уже свыше 550 тонн гуманитарной помощи. Такой результат был достигнут общими усилиями неравнодушных жителей, волонтеров и депутатов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.