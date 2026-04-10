Бойцы СВО рассказали, как вера помогает на передовой

Участники специальной военной операции и военные священники рассказали, какое значение вера имеет на передовой и как помогает справляться с испытаниями, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Помощник начальника отдела по работе с верующими военнослужащими штаба Ленинградского военного округа протоиерей Георгий Волобуев служит в армии с 2011 года. Он рассказал, что духовная работа в частях велась задолго до начала спецоперации.

«Когда начинается контратака, ты больше не священник, а такая же боевая единица. Мы становимся медицинским персоналом. Мы заняты одним делом», — рассказал он.

По его словам, на передовой рядом могут находиться полевой храм, походная мечеть и место для молитвы буддистов. «Мы едины, об этом скажет любой фронтовик», — отметил протоиерей.

Представитель организации «Офицеры России» в Санкт-Петербурге Владимир Кузьмин подчеркнул, что в зоне боевых действий особенно остро ощущается грань между жизнью и смертью.

«В окопах не бывает атеистов», — сказал он, пояснив, что многие находят духовную опору в вере.

По его словам, военные священники поддерживают бойцов словом и делом и пользуются безоговорочным доверием.

Военнослужащий Северо-Западного округа Росгвардии с позывным «Хан» добавил, что на передовой вера обретает особый смысл. Священник перед отправкой в командировку дал ему свечи, и боец ежедневно молился.

«По этой причине или нет, но мы выполнили все задачи и вернулись живыми и здоровыми», — отметил он.

Священники регулярно приезжают в расположение подразделений, проводят службы и беседы. По словам военных, это помогает сохранить внутренние ориентиры и чувство единства.

