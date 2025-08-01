Бойцы СВО получили бесплатный доступ к бассейну в спортшколе «Олимп» во Фрязине

Спортивная школа «Олимп» города Фрязино сделала важный шаг в поддержку участников специальной военной операции. Теперь бойцы, прошедшие через тяжелые испытания, могут бесплатно посещать бассейн, чтобы восстановить физическую форму и укрепить здоровье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Водные тренировки — это не только эффективный способ реабилитации, но и возможность снять стресс, вернуть тонус мышцам и почувствовать себя частью мирной жизни. В «Олимпе» уверены: спорт помогает не только телу, но и духу.

«Мы понимаем, через что пришлось пройти нашим воинам, и хотим хоть немного облегчить их возвращение к мирной жизни. Бассейн открыт для вас: плавайте, восстанавливайтесь, возвращайтесь в строй — уже в новом качестве», — отмечает руководство школы.

Для записи достаточно предъявить документ, подтверждающий участие в СВО. Администрация школы приглашает всех, кому важна эта поддержка, воспользоваться возможностью и сделать шаг навстречу восстановлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.