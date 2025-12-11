В районе Коровьего Яра в ДНР командование 66-й бригады ВСУ не обеспечивает своих военнослужащих необходимыми припасами, сообщает ТАСС .

Как рассказали в российских силовых структурах, в перехваченном радиоразговоре между украинским военным и его командованием отчетливо слышно недовольство со стороны солдата. Он настойчиво просит ускорить доставку припасов, так как его подразделение уже долгое время не получает пищу. Командование уверяет бойца, что «сегодня все будет», но тот не верит этим словам.

Собеседник агентства добавил, что почти все вражеские дроны ВСУ, предназначенные для выполнения логистических задач, не достигают своей цели, что вызывает в эфире панические крики боевиков. Российские средства РЭБ, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы успешно сбивают логистические беспилотники, а подходы к целям контролируются ударными БПЛА.

Ранее тяжелораненый военнослужащий российской армии ликвидировал двух солдат ВСУ, которые попытались укрыться от беспилотника на его позиции на купянском направлении СВО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.