Богородский округ передал оборудование бойцам 4-й бригады

Инструкторы «Дома СВО» из Ногинска в начале недели передали военнослужащим 4-й отдельной мотострелковой бригады необходимое оборудование и гуманитарную помощь от Богородского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инструкторы «Дома СВО» Ногинска вместе с волонтерами и добровольцами вернулись в Богородский округ из очередной командировки. В течение нескольких дней они находились в расположении 4-й отдельной мотострелковой бригады с гуманитарной миссией.

Военнослужащим передали помощь, собранную при поддержке главы округа Игоря Сухина и жителей муниципалитета. В том числе бойцам доставили редкое и дорогостоящее оборудование для разведчиков. Оно позволит повысить эффективность выполнения задач в сложной оперативной обстановке и обеспечить более точное получение информации о противнике.

Во время визита стороны обменялись опытом. Гости посетили занятия молодых пилотов БПЛА и новобранцев, а также побывали на полигоне, где тренируются штурмовики. Там обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия.

Командировка состоялась при поддержке главы Богородского округа. В декабре прошлого года Игорь Сухин подписал соглашение о шефских связях с 4-й гвардейской мотострелковой бригадой имени Георгия Победоносца, что закрепило постоянное сотрудничество и поддержку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.