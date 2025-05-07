Богомаз: ВСУ нанесли 66 ударов по приграничным пунктам Брянской области
Украинские военные нанесли 66 ударов по населенным пунктам приграничных районов Брянской области. Киев пошел на это, несмотря на объявленное РФ перемирие, сообщает в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.
На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб. Также специальные комиссии оценивают ущерб.
Богомаз призвал жителей Брянской области соблюдать меры безопасности.
Ранее ВСУ ударили по промпредприятию в поселке Суземка в Брянской области. Удар был нанесен с помощью западной РСЗО Himars.