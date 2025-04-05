Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ на энергообъекты под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать объекты энергетической инфраструктуры в России. Очередному обстрелу подверглись объекты в Брянской области, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Богомаз подчеркнул, что Киев продолжает совершать атаки на объекты, которые попали под 30-дневный мораторий, несмотря на то, что публично заявляет о соблюдении всех договоренностей.

«В результате атаки дроном-камикадзе в селе Подывотье Севского района повреждена высоковольтная линия, вследствие чего нарушено электроснабжение бытовых потребителей», — рассказал Богомаз.

В результате обстрела никто не пострадал. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации последствий происшествия.

Ранее ВСУ атаковали мост в Брянской области. Пострадавших удалось избежать.