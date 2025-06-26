Богомаз: ПВО сбивает все БПЛА, летящие в Брянскую область последние 2 месяца

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что все украинские БПЛА, летящие на территорию региона последние 1,5-2 месяца, не достигают целей, их сбивает ПВО, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что стороны Минобороны была усилена основная группировка.

«… если взять последние, наверное, 1,5-2 месяца, мы видим, что все беспилотники, что летят, они не достигают целей, и их сбивают наши ПВОшники», —подчеркнул Богомаз.

Ранее Богомаз сообщил, что в ходе атаки ВСУ на село Крапивна Климовского района пострадал сотрудник сельхозпредприятия АПХ «Мираторг». Мужчину доставили в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.