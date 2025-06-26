Боевики 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ жалуются на нехватку продуктов и плохое обеспечение в Сумской области, сообщает РИА Новости .

По словам источника, украинские боевики жалуются, что командование бригады игнорирует проблемы снабжения.

«Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, где военнослужащих также оставили без нормального обеспечения», — отметил собеседник агентства.

У России нет «задачи забрать Сумы», но такое развитие событий не исключено, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2025. Он добавил, что глубина формируемой войсками буферной зоны в Сумской области составляет 10-12 километров.