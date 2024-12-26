Боец ВС РФ: на СВО служат отважные штурмовики, застающие врага врасплох

Военнослужащий штурмового подразделения Александр Ершов принял решение пойти на СВО контрактником, когда увидел в соцсетях информацию о гибели большого количества невинных детей. Это стало решающим моментом для подписания контракта. Позднее оказалось, что таких отважных штурмовиков, застающих врага врасплох, на СВО много, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Ершов подписал контракт, прошел военную подготовку и после этого попал в пункт временной дислокации. Там командование сформировало штурмовую группу, где боец стал старшим среди команды в пять человек. Военнослужащий вместе с товарищами должен был штурмом взять опорный пункт на Артемовском направлении. Поставленную задачу успешно выполнили, так Ершов получил свою первую боевую награду.

«Выдвинулись, очень быстро подошли к опорнику. Противник от такой неожиданности опешил, начал убегать. Мы зачистили все блиндажи, приняли оборону, наладили все после бомбежки и в течение девяти дней держали оборону от превосходящих сил противника до подхода наших основных сил. После выполнения задачи произошла ротация, и я прибыл в зону отдыха», — поделился воспоминаниями Ершов.

За мужество и храбрость вся штурмовая группа получила государственную награду. Власти России не оставляют без должного внимания не только совершенные подвиги, но и в целом заботятся о военнослужащих, предоставляя им и их семьям различные льготы.

О мерах поддержки военных и их семей

Семьи военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получают значительные преференции от государства в сфере образования и жилищного обеспечения. В частности, для их детей выделено 10% бюджетных мест в российских высших учебных заведениях. Особые привилегии предоставлены детям военных, получивших ранения или погибших в ходе СВО — они могут поступать в университеты без сдачи экзаменов.

Что касается решения жилищного вопроса, государство разработало специальную программу льготного ипотечного кредитования. Благодаря накопительно-ипотечной системе участники СВО имеют возможность приобрести недвижимость с существенной государственной поддержкой. Программа позволяет военным и их близким улучшить жилищные условия, используя механизм государственного софинансирования при покупке квартир или домов.

Государство также обеспечивает военнослужащих СВО и их семьи комплексной поддержкой. Она включает как федеральные, так и местные привилегии: от признания статуса ветерана боевых действий до различных социальных преференций. Дети участников получают возможность бесплатно заниматься спортом и творчеством, отдыхать в оздоровительных лагерях, питаться в школьных столовых без оплаты. Семьям также компенсируют часть расходов на коммунальные услуги. Это лишь часть масштабной программы льгот, действующей на всей территории страны.

У жителей России есть возможность подписать контракт с Минобороны и отправиться на СВО на самых выгодных условиях в подмосковном отборочном центре контрактников в Балашихе. Центр расположен на Восточном шоссе во владении 2. Там будущим воинам предоставляют жилье, трехразовое питание, помогают оформить все необходимые документы, проводят медицинские обследования и проводят первую боевую подготовку.

Как подписать контракт

Узнать подробности, как подписать контракт, можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.