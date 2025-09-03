Боец СВО рассказал, как самбо пригодилось ему в зоне соприкосновения

Преданность родине, привязанность к семье, увлечение спортом — эти ценности служат опорой и оберегом для российских солдат в самые сложные времена. Они же вдохновляют их, вернувшись из зоны СВО, делиться своим опытом и умениями с молодым поколением. История петербуржца Даниила Кошлакова — яркое тому подтверждение. Он рассказал, как спорт пригодился ему в зоне соприкосновения, а также вспомнил о своем ранении, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

25 апреля 2022 года — дата, навсегда врезавшаяся в память Кошлакова. В этот день сразу после доставки провизии военным начался массированный артобстрел со стороны противника. Даниил вместе с товарищем укрылись в окопе, вокруг бушевала стихия взрывов. Ударной волной в окоп забросило двоих бойцов, один из которых получил тяжелое ранение. Даниил, стремясь оказать помощь, потянулся к раненому, и в этот момент последовала новая волна взрыва.

«А дальше все было как в фильме „Привидение“, когда герой Патрика Суэйзи уходит в белый свет. На секунды было такое видение, а потом я пришел в себя. В итоге: контузия, шок. Осколок залетел мне под нижнее веко и застрял в носу. Посекло руки и ноги. В окопе нас было четверо, один погиб, остальные получили ранения. Я попытался оказать себе первую помощь. Конечно, опасались, что будет еще прилет, но инстинкт самосохранения подсказывал: надо уходить. Выбрался из окопа, запросил помощь. Дальше была эвакуация», — вспоминает Даниил.

Уже находясь в госпитале, он осознал, что именно спортивная подготовка спасла ему жизнь, обеспечив мгновенную реакцию и способность быстро перемещаться. После реабилитации, всего через 2 месяца, он вернулся в учебный центр в Санкт-Петербурге. Как только позволило состояние здоровья, боец вновь приступил к занятиям спортом, начав с подготовки к соревнованиям по офицерскому многоборью.

Вскоре после этого была объявлена частичная мобилизация, и у Даниила появилась новая задача — обучать мобилизованных, передавая им свой опыт и навыки. В марте 2023 года его перевели в Михайловскую военную артиллерийскую академию, где он стал делиться знаниями с курсантами. А в начале лета, уже в должности командира, Даниил вместе с другими военнослужащими отправился выполнять боевые задачи в приграничной зоне.

В середине июля мужчина вернулся домой, в Петербург, и продолжил службу в академии. Он уверен, что полностью восстановился после ранений, хотя и признает, что чувствительность в левом плече еще не вернулась полностью, иногда беспокоят звон в ушах и кратковременные провалы в памяти. Однако боец старается не обращать на это внимания, ведь главное — спорт остается доступным.