Боец СВО приехал в Подольск на выписку дочери из роддома в праздник Благовещения

7 апреля из Подольского родильного дома выписали супругу участника специальной военной операции. Новорожденную девочку решили назвать Варварой, а встречать ее на выписку приехал отец, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Счастливая мама — Светлана — руководитель комитета семей воинов Отечества Городского округа Подольск. Ее супруг — Евгений. В связи с рождением дочери его отпустили с фронта на 10 дней. Он поспешил в родной Подольск, чтобы первым взять на руки новорожденную дочь и преподнес любимой супруге букет из 101 розы.

Евгений был призван по мобилизации в октябре 2022 года, а Светлана с первых дней занялась волонтерской деятельностью — сначала для мужа, а затем и для всего батальона. Она помогает семьям бойцов в тылу и поддерживает связь с фронтом.

Поздравить счастливых родителей пришли сотрудники Центра поддержки участников СВО и их семей, отдела охраны здоровья граждан администрации Городского округа Подольск, представитель Ассоциации ветеранов СВО, а также филиала фонда «Защитники Отечества» — они вручили семье букеты цветов и набор для новорожденных.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.