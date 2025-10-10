Боец СВО из Татарстана отрезал ногу в окопе и 5 дней ждал эвакуации

38-летний солдат ВС РФ Айдар Гайфутдинов, у которого четверо детей, отрезал ногу в окопе в зоне СВО и пять дней ожидал эвакуации. Он рассказал « Татар-информу », как смог выжить.

Гайфутдинов подписал контракт в феврале 2024 года. В конце июня того же года на Очеретинском направлении в Донецкой Народной Республике он с другими солдатами шел в наступление.

Боец менял позицию и начал заходить в лесополосу. Там его обнаружил дрон ВСУ. Затем по нему выстрелил гранатомет.

Боеприпас разорвался рядом с Гайфутдиновым. Ногу мгновенно оторвало, однако она еще была прикреплена к телу на коже.

Солдат ВС РФ отполз в окоп. Там оказал себе первую помощь и вколол обезболивающее.

Затем Гайфутдинов отрезал себе ногу. Его смогли эвакуировать только через пять дней.

Мужчина признался, что в тот момент переживал о семье. Супруга перед отправкой в зону СВО дала Гайфутдинову небольшую ложку. Дети — свои фотографии. На протяжении пяти дней мужчина молился и надеялся на лучшее.

После эвакуации солдата ВС РФ отвезли в Ростов-на-Дону и затем на борту переправили в Екатеринбург. Там бойцу сделали культю, после чего в Самаре установили протез. После 25 декабря 2024 года мужчина вернулся домой.

