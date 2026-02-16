Боец СВО Антоненко стал координатором «Защитников Отечества» после ранения

Мобилизованный солдат ВС РФ Андрей Антоненко получил тяжелое ранение на службе. Он смог восстановиться и нашел свое призвание — стал социальным координатором, сообщает Telegram-канал фонда «Защитники Отечества».

После травмы мужчина смог восстановиться. Он нашел свое призвание. В «Защитниках Отечества» Антоненко поддерживает солдат. Также он организовывает уроки мужества для молодежи. Главное для мужчины — приносить пользу России.

Антоненко в опубликованном видео рассказал, что главная помощь фонда солдатам, вернувшимся из зоны СВО, — в социализации. Сформировано свое боевое братство, в котором все взаимодействуют друг с другом наравне.

Мужчина — социальный координатор. В прошлом его мобилизовали и отправили в зону спецоперации.

«Получил тяжелое ранение, лечился. Мне позвонили из фонда. Сказали подойти, оформиться. В дальнейшем получил из фонда приглашение на должность помощника социального координатора», — рассказал Антоненко.

Во время работы в фонде, мужчина услышал о программе Российского общества «Знание». Он успешно завершил курсы ораторского мастерства и стал одним из участников проекта.

В задачи Антоненко входит патриотическое воспитание молодых россиян, среди которых уроки мужества в школах, иных учебных учреждениях. Они проводились и в филиале лагеря «Артек» в Севастополе.

Так как пишется новейшая история на глазах молодежи, ведутся разговоры на разные темы. Дети должны понимать, что сейчас происходит. Основные темы — дружба, героизм, боевое братство, информационная безопасность. Был выстроен крепкий фундамент для развития.

«Сумел найти себя, социализироваться. Самое главное, что я вижу, что нужен людям, потому что я могу делать что-то полезное», — подчеркнул Антоненко.

