Боец самообороны и мирный житель ранены при ударе ВСУ в Белгородской области

В результате очередной украинской атаки в Белгородской области пострадали участник сил самообороны и мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в Шебекине украинский беспилотник нанес удар по служебному транспорту. Трое представителей самообороны обратились за помощью в районную больницу. После осмотра в горбольнице № 2 Белгорода у одного бойца выявлена баротравма, диагноз двоих не подтвердился. Пострадавший отказался от пребывания в стационаре и будет проходить лечение дома.

«В Валуйском округе на участке автодороги Казинка — Рябики дрон атаковал легковой автомобиль. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму, а также осколочное ранение бедра. Мужчина доставлен в Валуйскую ЦРБ, где ему оказана вся необходимая помощь», — рассказал Гладков.

Госпитализация мирному жителю также не понадобилась, и его отправили домой на амбулаторное лечение. Легковой автомобиль получил повреждения кузова и стекол.

Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли сразу четыре муниципалитета. В результате этих атак жертв удалось избежать.

