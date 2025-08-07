Боец Гром рассказал о важности защиты экипажа танка от дронов ВСУ

Российские бойцы доблестно исполняют свой долг и выполняют все поставленные задачи на специальной военной операции на Украине, и вместе с тем не забывают про собственную безопасность. Механик-водитель танка Т-72БЗМ с позывным Гром рассказал и показал, как экипаж усовершенствовал боевую машину, защитив ее в том числе от атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом сообщили в Минобороны РФ .

Боец Гром провел своеобразную экскурсию и показал, как бойцы обезопасили себя, усилив защиту танка в том числе специальной сеткой, утолщениями на корпусе и резиной.

«Рабочий танчик. Усовершенствованный уже, доработанный. Сделали масксеть, повесили вперед. Также дополнительно жесткий корпус сверху наварили. По краям также установили резину, ходьбе танка не мешает. Защита от дронов. Все-таки от этого зависит жизнь нашего экипажа», — пояснил Гром.

По словам военного, танк также оборудован системой «Тритон», которая оснащена в том числе автоматом. При обнаружении вражеского беспилотника, российские военные включают данную систему и обезвреживают объект, который падает, не долетая до экипажа.

Помощь бойцам

Пока военнослужащие выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, их семьи не остаются без поддержки. Государство разработало комплекс мер поддержки для близких участников СВО.

Родственники бойцов могут улучшить свои жилищные условия благодаря специальным ипотечным программам. Действующая накопительно-ипотечная система позволяет приобрести квартиру или дом с использованием государственных средств.

Особое внимание уделяется образованию детей военнослужащих. Ведущие университеты страны выделяют 10% бюджетных мест для абитуриентов, чьи родители участвуют в спецоперации. Дети раненых или погибших бойцов имеют право поступать в вузы без прохождения вступительных испытаний.

Военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, могут также рассчитывать на разнообразные льготы от государства. Им положен статус ветерана боевых действий. Кроме того, семьям участников СВО компенсируют коммунальные платежи и предоставляют возможность отправлять детей в оздоровительные лагеря. Эти меры поддержки действуют как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Пункт отбора бойцов на службу в Подмосковье

Для удобства россиян, в подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во вл. 2 открыли единый центр отбора кандидатов на службу по контракту с Минобороны, который работает по принципу одного окна. При обращении в центр, будущий боец российской армии получает временное жилье и трехразовое питание, а также помощь в оформлении всех документов. В одном месте будущие контрактники проходят медицинское обследование и курсы боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

Также при подписании контракта именно в Подмосковье, в качестве разовой помощи бойцы получают 2,6 млн рублей из регионального бюджета и еще 400 тыс. рублей единовременно из федерального бюджета. Таким образом, при подписании контракта в Балашихе, военные получают разовую помощь в размере 3 млн рублей, которая является дополнением к высоким зарплатам, стартующим от 200 тыс. рублей в месяц.

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.