Bloomberg: Путин наращивает производство БПЛА, чтобы сломить сопротивление Киева

Как пишет Bloomberg, Россия наращивает производство БПЛА, расширяя массированные атаки на украинские города, которые проходят каждый день.

Издание напомнило, что в апреле российский лидер Владимир Путин приказал компаниям ОПК страны увеличить выпуск дронов с 1,5 млн единиц, произведенных в 2024 году. При этом сфера беспилотных авиационных систем к 2030 году призвана стать «одной из ключевых» в техразвитии страны.

По мнению Bloomberg, Россия хочет использовать «стратегию возмездия» с помощью недорогих БПЛА. Это нужно, чтобы заставить Украину подчиниться, отмечено в докладе Центра стратегических и международных исследований США. Хотя ВСУ удается заглушить или перехватывать большинство таких дронов, но постоянные ночные атаки перегружают ПВО.