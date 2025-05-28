Российские и украинские войска фактически начали сражение за город Сумы, заявил военный блогер и обозреватель Юрий Подоляка в своем Telegram-канале . По его словам, армия России «медленно приближается» к столице Сумской области с северной стороны.

Подоляка отметил, что почти ежедневно приходят сообщениях о новых успехах Вооруженных сил РФ в Сумской области. Так, сегодня, 28 мая, Минобороны России официально сообщило об освобождении местного села Константиновка. Двумя днями ранее, 26 мая, ВС РФ также заняли населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области.

«Да и на других участках фронта у противника предостаточно проблем», — добавил Подоляка.

Ранее обозреватель заявлял, что российские войска закрепились на границе Сумской области.