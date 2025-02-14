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Беспилотник упал на лед и взорвался в Тамбовской области

В полночь 14 февраля в селе Петровское Тамбовской области на лед водоема упал украинский беспилотник. В результате падения он взорвался, сообщает пресс-служба правительства региона.

Пострадавших в инциденте нет. Повреждений не зафиксировано.

На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Ранее в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому погиб мирный житель. Также выявлены повреждения в семи домах.