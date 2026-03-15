Беспилотник попал в многоквартирный дом в Волгограде

Волгоградская область подверглась ночной атаке беспилотников. Один из них попал в жилой дом, сообщает администрация региона в Telegram-канале .

По словам губернатора Андрея Бочарова, подразделения ПВО отражают террористическую атаку БПЛА на территорию области.

В Советском районе Волгограда зафиксировано попадание дрона в многоквартирный дом на улице Владимира Петровского, 4. В результате оказались выбиты стекла в нескольких квартирах. По предварительным данным, пострадавших нет.

Глава региона поручил оперативным службам и муниципальным властям провести работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Также в планах привести в готовность пункты временного размещения.

