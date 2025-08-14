сегодня в 19:09

Белоусов поздравил военных со взятием под контроль Щербиновки и Искры в ДНР

Пресс-служба министерства обороны России сообщила, что глава ведомства Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 103-го мотострелкового полка и 36-й мотострелковой бригады в связи с установлением контроля над населенными пунктами Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике, пишет NEWS.ru .

«Ваши доблесть, стойкость и преданность долгу служат ярким примером для всех, кто гордится защитниками нашего Отечества», — отмечается в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов выразил твердую уверенность в том, что данные подразделения и в дальнейшем будут достойно исполнять возложенные на них обязанности и отстаивать интересы государства.

В Минобороны подчеркнули, что освобождение Искры и Щербиновки стало возможным благодаря четкому взаимодействию личного состава и руководства, продемонстрировавших высокий уровень подготовки и непоколебимый боевой настрой.