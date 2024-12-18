Баллистические ракеты ATACMS применили при обстреле Ростовской области
SHOT: Ростовскую область обстреляли баллистическими ракетами ATACMS
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Ростовскую область атаковали 10 ракет, среди которых были дальнобойные баллистические ракеты ATACMS американского производства, утверждает SHOT. Целью атаки был город Каменск-Шахтинский.
Губернатор Юрий Слюсарь со ссылкой на поступающие оперативные данные заявлял, что в результате обстрела никто не пострадал. По его словам, несколько частных домов в хуторе Малая Каменка получили повреждения, а во дворе одного из домовладений нашли фрагмент сбитой ракеты. Место оцеплено.
По словам главы региона, российским военным удалось сбить 10 ракет, атаковавших Ростовскую область.
После объявления о ракетной атаке на Ростовскую область Слюсарь говорил, что ПВО сбила три из четырех ракет. Одна ракета попала в хозпостройку.