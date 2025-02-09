Автомобиль в зону СВО передал депутат Госдумы Геннадий Панин

Военнослужащий отправился на нем к месту назначения — в Курскую область. Здесь он несет службу последние несколько месяцев. Шатурский комитет семей воинов Отечества при поддержке волонтеров, администрации, местных жителей собрал в дорогу помощь: маскировочные сети, посылки и детские письма.

Благочинный шатурского церковного округа Иоанн Депутатов провел чин освящения автомобиля и благословил бойца на ратный труд.

Вместе с семьей — женой и сыном — Дмитрий поставил свечи в Преображенском храме села Андреевские Выселки.

Военнослужащий отметил, что помощь, которую ему оказывают на малой родине, сегодня жизненно необходима. Старый автомобиль сгорел от вражеского дрона, а без него никуда: чтобы выполнять боевые задачи, приходится преодолевать десятки километров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.