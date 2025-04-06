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Авиацию Польши и партнеров подняли в воздух из-за действий ВС РФ на Украине

Военные самолеты Польши и ряда государств-партнеров якобы подняли в небо из-за «активной операции ВС РФ на Украине». Западная авиация перемещалась по территории европейской страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Оперативного командования родов ВС Польши в соцсети Х.

Варшава потребовала задействовать различные силы и средства. Помимо этого, в полет отправилась два дежурных истребителя.

Еще начали функционировать системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки. Их задействовали, чтобы защитить территории, которые соседствуют с «уязвимыми районами».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что усилий ЕС для сдерживания РФ будет мало. Для этого потребуется участие Североатлантического альянса.