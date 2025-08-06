Ассоциация ветеранов СВО в Котельниках передала гумпомощь в зону СВО

Ассоциация ветеранов СВО г. о. Котельники продолжает активную работу по поддержке защитников Родины, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Очередная партия гуманитарной помощи, включая запчасти для автомобилей «УАЗ» и «НИВА», была собрана и отправлена бойцам в зону проведения специальной военной операции.

«Выражаем искреннюю благодарность председателю Совета депутатов городского округа Котельники Анатолию Бондаренко, а также Ассоциации ветеранов СВО Котельников и её руководителю Денису Сиваконь за помощь солдатам, находящимся в зоне проведения СВО», — говорится в ответном видео военнослужащих. — «Ваш вклад — это настоящая поддержка и сила для наших бойцов. Спасибо за неравнодушие! Победа будет за нами!»

Каждая посылка — это не просто вещи первой необходимости, а частичка заботы и внимания от всего нашего города.

«Особая благодарность всем, кто участвует в сборах помощи. Вместе мы делаем важное дело!» — добавил Денис Сиваконь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.