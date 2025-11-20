Ассоциация ветеранов СВО в Дубне налаживает сотрудничество в области обучения пилотированию БПЛА

«Сейчас беспилотным авиасистемам уделяется большое внимание. Мы ставим задачу обучить специалистов для управления беспилотниками в рамках реализации нацпроекта. Ставится очень амбициозная задача: обучить миллион человек. Мы надеемся, что содействуем достижению этой цели», — отметил Георгий Ефимов, заместитель директора ООО «Икс Ред Групп».

Студенты отрабатывали полеты в симуляторе «Русское небо», который создали в компании в Дубне. У него очень насыщенная, сложная физическая модель. Есть имитация всего: и воздушных потоков, и физического воздействия на лопасти и винты. Разработку неоднократно презентовали на профильных выставках различного уровня. Ассоциация ветеранов СВО в Дубне планирует начать совместное обучение управлению БПЛА — как для школьников и студентов, так и для взрослых, которые хотят отправиться на передовую.

«Ассоциация ветеранов СВО в Дубне работает не так давно, но уже зарекомендовала себя как организацию, которая делает много не только для ребят на передовой и членов их семей, но и для города. Помимо внутренней работы ветераны много внимания уделяют организации городских мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием, а работа с нашими предприятиями для обучения современным технологиям — отдельный и очень сложный процесс. Желаю двигаться только вперед», — подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.