Артисты из Павлово-Посадского округа дали 5 концертов бойцам СВО

Делегация из Павлово-Посадского округа доставила гуманитарный груз и провела пять концертов для военнослужащих, в том числе в полевом госпитале и подразделениях с земляками. Визит прошел в рамках гуманитарной миссии и был направлен на моральную поддержку бойцов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.частники поездки передали на передовую необходимые вещи и продукты, а также организовали серию творческих встреч. Концерты прошли без большой сцены и софитов, но в формате живого общения. Артисты выступили в подразделениях и полевом госпитале, где служат уроженцы региона.

В программе приняли участие артист Москонцерта, член Российской ассоциации иллюзионистов и рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Максим Котов, менталист, гипнотизер и факир Григорий Горбатько, лауреат международных конкурсов по академическому вокалу Оксана Семухина, а также лауреат областного конкурса «Покровский хоровод», руководитель ансамбля «Славица» Дома культуры «Ленский» Ольга Гречухина. Всего артисты дали пять концертов с номерами по академическому и народному вокалу, а также выступлениями иллюзионистов и менталистов.

«Гуманитарная поездка — это и живое общение, которое происходит прямо в процессе работы. Мы стараемся делать все возможное, чтобы земляки ощущали надежный тыл. Поддержка должна быть разной — и материальной, и моральной», — отметили организаторы.

Военнослужащие поблагодарили делегацию за внимание.

«Это были несколько часов, когда можно было просто улыбнуться, отвлечься, послушать хорошую музыку и пообщаться с интересными людьми. Огромное спасибо землякам за такое внимание. Это очень ценно», — поделились бойцы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.