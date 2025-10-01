сегодня в 12:49

Российские военнослужащие освободили от бойцов ВСУ населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село под свой контроль взяли подразделения «Восточной» группировки войск, которые продолжают продвижение в глубину обороны противника.

Ранее Армия России освободила город Кировск (украинское название — Заречное) на краснолиманском направлении в ДНР. Населенный пункт находится менее чем в 10 километрах к востоку от Красного Лимана.

Ранее военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск «Запад» оборудовали минно-взрывные заграждения на маршрутах, которые используют ВСУ для логистики и переброски личного состава в ЛНР. Командир саперной роты с позывным Джексон рассказал, как роботы помогают бойцам на передовой.

