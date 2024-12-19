Андрей Иванов и Анна Громова вручили денежные сертификаты семьям погибших участников СВО

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова вручили денежные сертификаты семьям двух погибших участников специальной военной операции — Сергея Трунтова и Константина Горелова. Средства были собраны в рамках акции «Белый цветок», которая прошла во время XIII Елисаветинского Крестного Хода 22 сентября этого года, а также благодаря помощи одинцовского фонда «Единение», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сергей Алексеевич Трунтов и Константин Геннадьевич Горелов — настоящие герои. Они отдали свои жизни, защищая нашу страну и наше будущее от угрозы неонацизма. Память об их подвиге останется навсегда — в наших сердцах, в истории округа и всей России. Сегодня их наследие продолжают жены и дети, которые живут с гордостью за своих отцов. Денежные сертификаты — небольшая, но важная помощь для решения повседневных вопросов и поддержки детей», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поблагодарил Анну Громову и Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» за искреннюю поддержку и оказание помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

Встреча с семьями военнослужащих проходила в павильоне «Традиция» парка Захарово. После вручения сертификатов за чашкой чая глава Одинцовского округа обсудили вопросы, которые волнуют семьи, и пригласили их посетить знаменитые пушкинские места — усадьбы Захарово и Большие Вяземы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.