Аналитик Коротченко связал новый удар по Киеву с местью за Кириллова

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что удар российских военных по пункту управления СБУ в Киеве — это ответ на теракт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника, сообщает ТАСС .

«Подобная практика правильная, соответствует нормам международного права, а самое главное — требованиям российских граждан о возмездии», — заявил Коротченко.

В Минобороны сообщили, что удар по пункту СБУ, конструкторскому бюро «Луч» и позиции ЗРК Patriot нанесен в ответ на применение западных ракет. Атака была нанесена 18 декабря по предприятию в Ростовской области. ВСУ использовали ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Момент одного из прилетов у бизнес-центра на Большой Васильковской улице Киева попал на видео. На видеозаписи можно увидеть, как полуразрушенное высотное здание содрогается от мощнейшего удара, вниз падают обломки конструкций, у машин орет сигнализация.