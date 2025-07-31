Американские военные тестируют системы борьбы с БПЛА на Украине

США привлекают Украину для испытаний современных противодронных систем, используя территорию страны как полигон для тестирования новых технологий в условиях боевых действий, сообщили эксперты RT .

США активно развивают системы защиты от беспилотников и используют Украину как площадку для испытаний новых технологий. В проекте задействованы несколько американских ведомств, которые тестируют различные методы борьбы с дронами — от сбивания снарядами и глушения микроволнами до применения лазеров и электромагнитных импульсов. По мнению экспертов, поиск эффективных решений может занять годы, а Украина рассматривается как испытательный полигон для этих разработок.

Американское правительство планирует нанять подрядчика для обслуживания систем противодействия беспилотникам, поставляемых ВМС Украины. Основным исполнителем станет компания Sierra Nevada Corporation (SNC), которая уже получила пятилетний контракт на 717 млн долларов от ВМС США. SNC будет обеспечивать поставку оборудования, запчастей и техническую поддержку, а также привлекать американских инженеров для работы на территории Польши и Украины.

Важную роль в логистике играет польский город Жешув, через который проходит большая часть военных поставок Киеву. По условиям контракта, SNC должна создать объекты для хранения и ремонта противодронных систем, а также обеспечить присутствие специалистов на месте.

Эксперты отмечают, что украинская система ПВО испытывает серьезные трудности из-за массовых атак российских беспилотников. Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что современные комплексы не справляются с большим количеством дронов, а запасы ракет быстро иссякают. В этих условиях Украина и западные партнеры ищут альтернативные решения, включая разработку дешевых зенитных комплексов и дронов-перехватчиков.

США и их союзники активно инвестируют в новые технологии борьбы с БПЛА, включая малогабаритные ракеты, электромагнитные ружья и боевые лазеры. По словам экспертов, подобные системы уже проходят испытания на территории Украины.