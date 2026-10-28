Алексей Лужецкий встретился с семьями бойцов в Сергиево-Посадском округе

Временно исполняющий полномочия главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий 28 октября встретился с родными бойцов и семьями погибших военнослужащих в Едином центре поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи обсудили трудоустройство, обучение и сбор гуманитарной помощи. Также они рассмотрели личные и общегородские вопросы, которые жители задают в социальных сетях.

«Для меня это прямая возможность быть рядом с семьями защитников — слышать их, разговаривать честно и помогать по конкретным вопросам. Эта работа ведется в рамках курса президента Владимира Путина на поддержку защитников Отечества и их семей и при координации губернатора Московской области Андрея Воробьева», — прокомментировал Алексей Лужецкий.

По всем озвученным вопросам Лужецкий дал поручения профильным службам и пообещал лично проконтролировать их исполнение.

За помощью можно обратиться в Единый центр поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей по адресу: г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 50А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.