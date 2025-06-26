Алаудинов отметил успехи российской армии на Сумском направлении

Российские войска уверенно наступают на Сумском направлении, и в ближайшее время оборона украинской армии может рухнуть, рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов во время круглого стола в Госдуме «Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей». Об этом сообщает NEWS.ru.