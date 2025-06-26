Алаудинов отметил успехи российской армии на Сумском направлении
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Российские войска уверенно наступают на Сумском направлении, и в ближайшее время оборона украинской армии может рухнуть, рассказал генерал-лейтенант Апти Алаудинов во время круглого стола в Госдуме «Оценка эффективности государственной политики в области поддержки военнослужащих и членов их семей». Об этом сообщает NEWS.ru.
Алаудинов подчеркнул, что ВСУ перебрасывают на этот участок фронта значительные силы.
«Снимая отовсюду ресурсы, за счет этих боевых действий он (противник) делает продвижение наших подразделений еще более ускоренным. Я думаю, что в конечном итоге <…> фронт у противника должен обрушиться», — отметил Алаудинов.